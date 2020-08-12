В Сейме Литвы предлагают не признавать Лукашенко легитимным президентом
Об этом сообщает Радио Свобода .
В заявлении указано, что "президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы".
Комитет призвал Сейм и другие литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси.
Член комиссии Сигизмундас Павильонис заявил, что комитет по иностранным делам подтвердил, что они не признают эти выборы официальными.
"Впервые в истории Литвы мы говорим, что не считаем Лукашенко законным лидером Беларуси", - говорится в заявлении.
По его словам, в Сейме будут "призывать парламенты всех других демократий занять аналогичную позицию и вместе с ЕС требовать новых выборов".
Павильонис добавил, что комитет предлагает литовскому правительству вместе с ЕС составить список лиц, которые попадают под индивидуальные санкции, ограничить финансовую и другую поддержку белорусских властей и помочь белорусским гражданам бороться за конституционные и демократические принципы.
- Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.
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