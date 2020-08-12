В Сейме Литвы предлагают не признавать Лукашенко легитимным президентом

12 августа, 2020, 17:35

Комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление, в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом

Об этом сообщает Радио Свобода .

В заявлении указано, что "президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы".

Комитет призвал Сейм и другие литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси.

Член комиссии Сигизмундас Павильонис заявил, что комитет по иностранным делам подтвердил, что они не признают эти выборы официальными.

"Впервые в истории Литвы мы говорим, что не считаем Лукашенко законным лидером Беларуси", - говорится в заявлении.

По его словам, в Сейме будут "призывать парламенты всех других демократий занять аналогичную позицию и вместе с ЕС требовать новых выборов".

Павильонис добавил, что комитет предлагает литовскому правительству вместе с ЕС составить список лиц, которые попадают под индивидуальные санкции, ограничить финансовую и другую поддержку белорусских властей и помочь белорусским гражданам бороться за конституционные и демократические принципы.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.

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