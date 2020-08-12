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Espreso.tvОбществоВ Минске и Барановичах протестующие водители пытались сбить силовиков: одного задержали, другой сбежал, - МВД Беларуси

В Минске и Барановичах протестующие водители пытались сбить силовиков: одного задержали, другой сбежал, - МВД Беларуси


фото: МВС Білорусі
12 августа в ходе протестов в Беларуси водитель в Минске попытался сбить гаишника, его задержали, использовав оружие, в Барановичах мужчина сбил милиционера и скрылся от органов

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

Сообщается, что 12 августа, около 20:00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ.

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"Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", - отметили в МВД.

Видео - МВД Беларуси:

Между тем, через полчаса, в 20:30 подобный инцидент произошел в Барановичах Брестской области.

"Около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах совершен наезд на сотрудника милиции", - передают в МВД Беларуси.

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"Виновник происшествия, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", - рассказали белорусские милиционеры.

Чтобы остановить беглеца, стражи порядка использовали оружие, прострелив колесо. В результате авто остановили, водитель бросил машину и скрылся. Сейчас его разыскивают.

Сотрудник милиции госпитализирован.

  • Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

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