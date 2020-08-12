 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в Бресте силовики открывали огонь на поражение, - МВД

Протесты в Беларуси: в Бресте силовики открывали огонь на поражение, - МВД


фото: reuters
Во время протестов в Беларуси силовикам в Бресте разрешили открывать огонь по протестующим на поражение

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси.

Она утверждает, что в Бресте "на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - заявила она.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать