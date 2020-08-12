Протесты в Беларуси: в Бресте силовики открывали огонь на поражение, - МВД
12 августа, 2020, 15:52
Во время протестов в Беларуси силовикам в Бресте разрешили открывать огонь по протестующим на поражение
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси.
Она утверждает, что в Бресте "на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".
"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - заявила она.
Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.
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