Протесты в Беларуси: в Бресте силовики открывали огонь на поражение, - МВД

12 августа, 2020, 15:52

Во время протестов в Беларуси силовикам в Бресте разрешили открывать огонь по протестующим на поражение

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси.

Она утверждает, что в Бресте "на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - заявила она.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

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