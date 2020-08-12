Третья ночь протестов в Беларуси: силовики задержали более тысячи человек

12 августа, 2020, 12:55

По информации Министерства внутренних дел Беларуси, во время массовых протестов в ночь на 12 августа были задержаны более тысячи человек

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", - говорится в заявлении пресс-секретаря МВД .

По данным МВД, волна протестов прокатилась по 25 населенных пунктах Беларуси, в том числе в Минске и ряде крупных городов.

В Минздраве Беларуси сообщили, что за медицинской помощью обратился 51 гражданин, пострадали 14 силовиков.

По факту нападения на сотрудников силовых органов возбуждено 17 уголовных дел.

Напомним, после дня выборов президента Беларуси 9 августа МВД сообщило о 3000 задержанных, на следующий день - в ночь на 11 августа - были задержаны более 2000 человек по всей стране.

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