Определились все полуфиналисты Лиги Европы
12 августа, 2020, 00:04
Испанская "Севилья" победила английский "Вулверхэмптон" со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Победный гол в матче забил полузащитник Лукас Окампос, отличившийся на 88-й минуте после передачи Эвера Банеги.
В полуфинале испанцы сыграют против английского "Манчестер Юнайтед", который вчера, 10 августа, в четвертьфинальном матче одолел датский "Копенгаген" (1:0).
В параллельном полуфинальном матче донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера".
Лига Европы
1/2 финала
16 августа
22:00 "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
17 августа
22:00 "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- В параллельном матче МЮ победил "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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