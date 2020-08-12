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Espreso.tvСпортОпределились все полуфиналисты Лиги Европы

Определились все полуфиналисты Лиги Европы


фото: Getty Images
Испанская "Севилья" победила английский "Вулверхэмптон" со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Победный гол в матче забил полузащитник Лукас Окампос, отличившийся на 88-й минуте после передачи Эвера Банеги.

В полуфинале испанцы сыграют против английского "Манчестер Юнайтед", который вчера, 10 августа, в четвертьфинальном матче одолел датский "Копенгаген" (1:0).

В параллельном полуфинальном матче донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера".

Лига Европы

1/2 финала

16 августа

22:00 "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

17 августа

22:00 "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

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