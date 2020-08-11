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Espreso.tvСпорт"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За "горняков" в сегодняшнем матче отметились Жуниор Мораес, Тайсон, Додо и Алан Патрик. Последний забил с пенальти.

В полуфинале донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера". 

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария) 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22 А. Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 - Ван Волфсвинкел, 90 + 2

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