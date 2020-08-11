"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы
11 августа, 2020, 23:51
Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За "горняков" в сегодняшнем матче отметились Жуниор Мораес, Тайсон, Додо и Алан Патрик. Последний забил с пенальти.
В полуфинале донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера".
Лига Европы
1/4 финала
11 августа, вторник
"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария) 4:1
Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22 А. Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 - Ван Волфсвинкел, 90 + 2
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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