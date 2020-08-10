Соперник "Шахтера": определился первый полуфиналист Лиги Европы УЕФА
10 августа, 2020, 23:54
Миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За итальянский клуб сегодня отличились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, а за немцев забил Кай Хаверц.
В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Интер" сыграет против победителя пары "Шахтер" - "Базель", которые свой матч проведут завтра, 11 августа.
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия) 2:1
Голы: Барелла, 16 Лукаку, 21 (пен.) - Хаверц, 24
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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