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Espreso.tvСпортСоперник "Шахтера": определился первый полуфиналист Лиги Европы УЕФА

Соперник "Шахтера": определился первый полуфиналист Лиги Европы УЕФА


фото: Getty Images
Миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За итальянский клуб сегодня отличились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, а за немцев забил Кай Хаверц.

В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Интер" сыграет против победителя пары "Шахтер" - "Базель", которые свой матч проведут завтра, 11 августа.

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия) 2:1

Голы: Барелла, 16 Лукаку, 21 (пен.) - Хаверц, 24

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