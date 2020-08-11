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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" победил датский "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Командам не удалось определить лучшего за 90 минут основного времени и пришлось играть овертайм, где сильнее оказались игроки МЮ. На 96-й минуте португальский хавбек Бруно Фернандес реализовал пенальти.

В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 1:0

Гол Б. Фернандес, 96 (пен.)

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