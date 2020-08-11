"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы
11 августа, 2020, 00:38
Английский "Манчестер Юнайтед" победил датский "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Командам не удалось определить лучшего за 90 минут основного времени и пришлось играть овертайм, где сильнее оказались игроки МЮ. На 96-й минуте португальский хавбек Бруно Фернандес реализовал пенальти.
В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 1:0
Гол Б. Фернандес, 96 (пен.)
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
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