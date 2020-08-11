"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы

11 августа, 2020, 00:38

Английский "Манчестер Юнайтед" победил датский "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Командам не удалось определить лучшего за 90 минут основного времени и пришлось играть овертайм, где сильнее оказались игроки МЮ. На 96-й минуте португальский хавбек Бруно Фернандес реализовал пенальти.

В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 1:0

Гол Б. Фернандес, 96 (пен.)

10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.

10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

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