Лига Европы: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и в полуфинале сыграет против миланского "Интера". Итальянцы 10 августа прошли леверкузенский "Байер" (2: 1).
В параллельном матче испанская "Севилья" победила английский "Вулверхэмптон" со счетом 1: 0. В полуфинале команду ждет английский "Манчестер Юнайтед", который в четвертьфинале одолел датский "Копенгаген" (1: 0).
Лига Европы
1/4 финала
11 августа, вторник
"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария) 4: 1
Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, А. Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 - Ван Волфсвинкел, 90 + 2
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) 0: 1
Гол: Окампос, 88
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- В параллельном матче МЮ победил "Копенгаген" и также вышел в полуфинал .
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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