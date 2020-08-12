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Espreso.tvСпортЛига Европы: результаты всех матчей вторника

Лига Европы: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Вчера, 11 августа, были сыграны два четвертьфинальных матча Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и в полуфинале сыграет против миланского "Интера". Итальянцы 10 августа прошли леверкузенский "Байер" (2: 1).

В параллельном матче испанская "Севилья" победила английский "Вулверхэмптон" со счетом 1: 0. В полуфинале команду ждет английский "Манчестер Юнайтед", который в четвертьфинале одолел датский "Копенгаген" (1: 0).

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария) 4: 1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, А. Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 - Ван Волфсвинкел, 90 + 2

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) 0: 1

Гол: Окампос, 88

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