Украина еще зависима от кредитов МВФ, - эксперт

11 августа, 2020, 09:46

Украина пока не готова остановить сотрудничество с МВФ, так как для этого надо финансировать расходы государственного бюджета за счет денег, которые генерирует экономика государства

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Чтобы прекратить сотрудничество с МВФ, нужно проводить ответственную бюджетную политику. То есть жить только за те средства, которые мы действительно заработала, которые экономика сформировала. Только при таких условиях можно отказаться от сотрудничества с кредиторами ", - сказал Кушнирук.

Он пояснил, что при других условиях "приходится идти и просить, чтобы выдавали новую помощь, в том числе и на рефинансирование старых долгов".