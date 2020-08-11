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Espreso.tvЭкономикаУкраина еще зависима от кредитов МВФ, - эксперт

Украина еще зависима от кредитов МВФ, - эксперт

Украина пока не готова остановить сотрудничество с МВФ, так как для этого надо финансировать расходы государственного бюджета за счет денег, которые генерирует экономика государства

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Чтобы прекратить сотрудничество с МВФ, нужно проводить ответственную бюджетную политику. То есть жить только за те средства, которые мы действительно заработала, которые экономика сформировала. Только при таких условиях можно отказаться от сотрудничества с кредиторами ", - сказал Кушнирук.

Он пояснил, что при других условиях "приходится идти и просить, чтобы выдавали новую помощь, в том числе и на рефинансирование старых долгов".

  • Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

  • Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.

  • До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1200000000 евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

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