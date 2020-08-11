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Espreso.tvОбществоТихановской выдали годовую визу в Литве, - Линкявичус

Тихановской выдали годовую визу в Литве, - Линкявичус

Литва выдала оппозиционному кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской визу на один год

Об этом сообщает lrytas.lt, передает "РБК-Украина".

"То, что у нее была виза, отвечает на многие вопросы. Она может год спокойно жить в Литве", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

По его словам, Тихановска находилась под давлением, у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну. А власти Беларуси способствовали ее выезду из страны.

  • Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановска уехала в неизвестном направлении, ее штаб не имеет с ней контакта.
  • Позже глава МИД Литвы Линкявичус сообщил, что Тихановская находится в его стране.
  • Напомним, по словам Светланы Тихановской, решение покинуть Беларусь она приняла самостоятельно.
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