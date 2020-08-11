"Вулверхэмптон" - "Севилья": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы

11 августа, 2020, 07:53

Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" сыграет против испанской "Севильи"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала "волки" одолели греческий "Олимпиакос" (2: 1 по сумме двух матчей), а испанцы уверенно прошли итальянскую "Рому" в одноматчевой дуэли (2: 0).

В полуфинале Лиги Европы победитель сегодняшнего матча сыграет против английского "Манчестер Юнайтед", который 10 августа выиграл у датского "Копенгагена" (1: 0).

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)

Дуйсбург, стадион "Шауинсланд Райзен Арена"

Начало в 22:00

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