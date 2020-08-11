"Вулверхэмптон" - "Севилья": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы
11 августа, 2020, 07:53
Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" сыграет против испанской "Севильи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала "волки" одолели греческий "Олимпиакос" (2: 1 по сумме двух матчей), а испанцы уверенно прошли итальянскую "Рому" в одноматчевой дуэли (2: 0).
В полуфинале Лиги Европы победитель сегодняшнего матча сыграет против английского "Манчестер Юнайтед", который 10 августа выиграл у датского "Копенгагена" (1: 0).
Лига Европы
1/4 финала
11 августа, вторник
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)
Дуйсбург, стадион "Шауинсланд Райзен Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- В параллельном матче МЮ победил "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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