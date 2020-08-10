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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" Каштру оценил шансы команды на выход в полуфинал Лиги Европы

Тренер "Шахтера" Каштру оценил шансы команды на выход в полуфинал Лиги Европы


фото: shakhtar.com
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

Также португальский специалист не назвал фаворита другого четвертьфинального матча "Интер" - "Байер", именно с победителем этой пары "горняки" сыграют в полуфинале, если пройдут "Базель".

"Как оцениваете шансы в завтрашнем матче? 50 на 50. Совсем не смотрю вперед. Из-за огромного уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только "Базель". Мне без разницы, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем. Настроены только на завтрашний матч", - сказал Луиш Каштру.

Матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа, на нейтральном поле в Германии. Начало в 22:00.

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