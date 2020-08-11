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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: СИЗО переполнены, задержанных везут в тюрьму, - журналист

Протесты в Беларуси: СИЗО переполнены, задержанных везут в тюрьму, - журналист

Гродненский корреспондент "Белсат" Павел Мажейка заявил, что следственные изоляторы и тюрьмы в городе переполнены после задержаний протестующих

Об этом он сообщил Польскому радио.

"Все тюрьмы, все следственные изоляторы в Гродно переполнены. Задержанных людей даже свозят в большую тюрьму в Гродно, что вообще противозаконно. Но это свидетельствует о том, что задержаний очень-очень много. Наши защитники прав человека пытаются как-то овладеть всеми этими данными и говорят, что это более тысячи за время противостояния здесь в Гродно", - сказал он.

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