В белорусском Бобруйске также начались массовые задержания
11 августа, 2020, 20:37
В городе Бобруйске начались массовые задержания участников протестов, которые начались после президентских выборов в Беларуси
Об этом сообщает местное Радио Свобода.
"Сейчас на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры, хватая всех без разбора. Машины проезжают по сигналу. Известно, что как минимум одну девушку поймали и затащили в автозак", - сообщает издание.
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В Минске начались задержания протестующих.
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