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Espreso.tvОбществоВ белорусском Бобруйске также начались массовые задержания

В белорусском Бобруйске также начались массовые задержания

В городе Бобруйске начались массовые задержания участников протестов, которые начались после президентских выборов в Беларуси

Об этом сообщает местное Радио Свобода.

"Сейчас на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры, хватая всех без разбора. Машины проезжают по сигналу. Известно, что как минимум одну девушку поймали и затащили в автозак", - сообщает издание.

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