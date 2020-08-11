В белорусском Бобруйске также начались массовые задержания

11 августа, 2020, 20:37

В городе Бобруйске начались массовые задержания участников протестов, которые начались после президентских выборов в Беларуси

Об этом сообщает местное Радио Свобода.

"Сейчас на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры, хватая всех без разбора. Машины проезжают по сигналу. Известно, что как минимум одну девушку поймали и затащили в автозак", - сообщает издание.

В Минске начались задержания протестующих.