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Espreso.tvОбществоВ Минске начались задержания протестующих

В Минске начались задержания протестующих


фото: NEXTA
11 августа по состоянию на 18:20 задержания начались на улице Пушкинской

Об этом сообщает TUT.BY, Наша Нива и NEXTA live в Telegram.

"Вблизи Пушкинской слышен взрыв, возможно, шумовая граната. Но где это было, непонятно", - корреспондент Нашей Нивы.

Семь станций метро закрыты на вход и выход. Поезда на них не останавливаются. "Кастричницкая", "Площадь Ленина", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская".

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Центр Минска (проспект Независимости вокруг Кастричницкой) огражден. Оттуда выпускают, туда не пускают.

Автомобилисты Минска ездят по столице, сигналя в знак протеста.

"На заднем дворе ул. Притыцкого, 17 затихарились силовики и пытаются ловить случайных людей", - предупреждают на канале NEXTA.

Напомним, 11 августа Telegram канал NEXTA live снова призвал белорусов выйти на улицы своих городов в 19:00.

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