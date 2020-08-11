МИД Эстонии вызвало белорусского посла в связи с "жестокими репрессиями"

11 августа, 2020, 22:31

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси и выразило ему протест в связи с митингами в стране

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эстония призывает белорусские власти немедленно прекратить использование силы и репрессии против мирных протестующих. Там надеются, что в стране могут происходить демократические процессы.



"Мы также глубоко обеспокоены ограничением доступа к Интернету в Беларуси, что существенно затрудняет обмен информацией в стране", - говорится в сообщении.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.

Европейский Союз считает, что выборы президента в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.