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Espreso.tvОбществоМИД Эстонии вызвало белорусского посла в связи с "жестокими репрессиями"

МИД Эстонии вызвало белорусского посла в связи с "жестокими репрессиями"

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси и выразило ему протест в связи с митингами в стране

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эстония призывает белорусские власти немедленно прекратить использование силы и репрессии против мирных протестующих. Там надеются, что в стране могут происходить демократические процессы.

"Мы также глубоко обеспокоены ограничением доступа к Интернету в Беларуси, что существенно затрудняет обмен информацией в стране", - говорится в сообщении.

  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • Европейский Союз считает, что выборы президента в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.

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