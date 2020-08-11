МИД Эстонии вызвало белорусского посла в связи с "жестокими репрессиями"
11 августа, 2020, 22:31
Эстония призывает белорусские власти немедленно прекратить использование силы и репрессии против мирных протестующих. Там надеются, что в стране могут происходить демократические процессы.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси и выразило ему протест в связи с митингами в стране
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Эстония призывает белорусские власти немедленно прекратить использование силы и репрессии против мирных протестующих. Там надеются, что в стране могут происходить демократические процессы.
"Мы также глубоко обеспокоены ограничением доступа к Интернету в Беларуси, что существенно затрудняет обмен информацией в стране", - говорится в сообщении.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
- Европейский Союз считает, что выборы президента в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.
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