"Выборы не свободны и не справедливы": в ЕС призвали власти Беларуси "начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом"

11 августа, 2020, 21:13

Европейский Союз считает, что выборы президента в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми

Об этом говорится в официальном заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Бореля, передает hromadske.

"Государственная власть прибегла к непропорциональному и неприемлемому насилию, что привело, по крайней мере, к одному погибшему и многим раненым. Тысячи людей задержали, а ущемление свободы собраний, выражения и СМИ усилились", - говорится в заявлении.

Борель также отметил, что на фоне событий в Беларуси ЕС проведет анализ отношений.

Евросоюз также призвал белорусские власти "начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом в широком смысле во избежание дальнейшего насилия".

Он также заверил, что и впредь будет поддерживать независимое, суверенное и стабильное государство Беларусь.