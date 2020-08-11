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Espreso.tvОбщество"Выборы не свободны и не справедливы": в ЕС призвали власти Беларуси "начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом"

"Выборы не свободны и не справедливы": в ЕС призвали власти Беларуси "начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом"

Европейский Союз считает, что выборы президента в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми

Об этом говорится в официальном заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Бореля, передает hromadske.

"Государственная власть прибегла к непропорциональному и неприемлемому насилию, что привело, по крайней мере, к одному погибшему и многим раненым. Тысячи людей задержали, а ущемление свободы собраний, выражения и СМИ усилились", - говорится в заявлении.

Борель также отметил, что на фоне событий в Беларуси ЕС проведет анализ отношений.

Евросоюз также призвал белорусские власти "начать настоящий и всеобъемлющий диалог с обществом в широком смысле во избежание дальнейшего насилия".

Он также заверил, что и впредь будет поддерживать независимое, суверенное и стабильное государство Беларусь.

  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
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