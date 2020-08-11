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Espreso.tvСпортЛига Европы: результаты всех матчей понедельника

Лига Европы: результаты всех матчей понедельника


фото: Getty Images
10 августа, в четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" победил датский "Копенгаген"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья", а миланский "Интер" встретится с победителем матча "Шахтер" - "Базель".

Лига Европы

1/4 финала

10 августа, понедельник

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 1: 0

Гол Б. Фернандес, 96 (пен.)

"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия) 2: 1

Голы: Барелла, 16 Лукаку, 21 (пен.) - Хаверц, 24

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