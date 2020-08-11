Лига Европы: результаты всех матчей понедельника
11 августа, 2020, 07:07
10 августа, в четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" победил датский "Копенгаген"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" сыграет против победителя пары "Вулверхэмптон" - "Севилья", а миланский "Интер" встретится с победителем матча "Шахтер" - "Базель".
Лига Европы
1/4 финала
10 августа, понедельник
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) 1: 0
Гол Б. Фернандес, 96 (пен.)
"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия) 2: 1
Голы: Барелла, 16 Лукаку, 21 (пен.) - Хаверц, 24
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- В параллельном матче МЮ победил "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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