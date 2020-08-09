Исполняющий обязанности головы Луцкого городского совета заболел коронавирусом

9 августа, 2020, 12:11

Уже неделю чиновник находится на самоизоляции

Секретарь Луцкого городского совета, который сейчас исполняет обязанности городского головы, Григорий Пустовит заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает "Еспресо.Запад".

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне точно не известно, однако, допускаю, наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. То заболел, виноват сам. Думаю, что теперь работники городского совета поймут, почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий, и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности ", - говорится в заметке.

Чиновник добавил, что с воскресенье 2 августа находится на самоизоляции.

Впрочем, несмотря на болезнь, Григорий Пустовит заверил, что его позиция по усилению карантинных мероприятий в городе остается неизменной: "Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю, как и раньше, выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесение нашего города Луцк в "красной" зоны эпидемической опасности, и как следствие, возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города ", - написал он.

Напомним, с 1 августа госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла Луцк к красной зоне эпидбезопасности. Впрочем, Луцкий городской совет отказался вводить жесткий карантин. Уже с 8 августа Луцк перевели из "красной" зоны в "оранжевую".