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Espreso.tvОбществоВ Луцке и Тернополе ослабят карантин с 8 августа

В Луцке и Тернополе ослабят карантин с 8 августа

С 8 августа Луцк переведут из "красной" в "оранжевую" зону, а Тернополь - в "желтую"

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на решение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что Минздрав предлагает изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 тыс. населения.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что внесет на обсуждение правительства в понедельник, 10 августа это предложение.

В случае изменения критериев комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит новое разделение Украины на зоны карантина 11 августа.

Глава Минздрава отметил, что официальные данные о ситуации с карантином в Украине публикуются на сайте Минздрава, и извинился за неточность, которая произошла раньше, когда Тернополь и Луцк оказались в "зеленой" зоне, а Харьков - в "красной".

  • Напомним, утром появилась информация, что Харьков поместили в жесточайшей зоне карантина - "красной".
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе не будут останавливать транспорт из-за внесения города в "красную" карантинную зону
  • Позже в Минздраве отрицали новый раздел карантинных зон, заявив, что информация, обнародованная Центром общественного здоровья не соответствует действительности.

 

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