Карантин: 7 августа Луцк исключат из "красной" зоны, - мэрия

4 августа, 2020, 21:41

7 августа Луцк исключат из так называемой красной зоны по заболеванию коронавирусом, считает советник мэра города

Об этом сообщает Общественное радио.

По словам советника главы города Игоря Полищука, есть города, например Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, где общее количество больных больше, чем в Луцке.

"31 июля неожиданно и непрогнозируемо мы узнали, что госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла Луцк к "красной" зоне эпидопасности. В нашем городе нет вспышек или очагов заболеваний коронавирусом. Ситуация такая же, какой была месяц назад. Какими расчетами руководствовалась комиссия - нам неизвестно. Если бы городской совет не собрался и не проголосовал это решение, то у нас был бы остановлен общественный транспорт, огромное количество секторов бизнеса, предприятий. Мы не можем остановить наш город учитывая ошибочное решение этой комиссии", - рассказал Полищук.

Также, по словам Полищука, 3 августа председатель Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко признал, что Луцк ошибочно отнесли к "красной" зоне.

"Однако необходимо ждать до пятницы, 7 августа, когда Луцк исключат из этой зоны. Хотя я считаю, что если допущена ошибка, то ее надо исправлять немедленно", - сказал Полищук.

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