Карантин: 7 августа Луцк исключат из "красной" зоны, - мэрия
Об этом сообщает Общественное радио.
По словам советника главы города Игоря Полищука, есть города, например Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, где общее количество больных больше, чем в Луцке.
"31 июля неожиданно и непрогнозируемо мы узнали, что госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла Луцк к "красной" зоне эпидопасности. В нашем городе нет вспышек или очагов заболеваний коронавирусом. Ситуация такая же, какой была месяц назад. Какими расчетами руководствовалась комиссия - нам неизвестно. Если бы городской совет не собрался и не проголосовал это решение, то у нас был бы остановлен общественный транспорт, огромное количество секторов бизнеса, предприятий. Мы не можем остановить наш город учитывая ошибочное решение этой комиссии", - рассказал Полищук.
Также, по словам Полищука, 3 августа председатель Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко признал, что Луцк ошибочно отнесли к "красной" зоне.
"Однако необходимо ждать до пятницы, 7 августа, когда Луцк исключат из этой зоны. Хотя я считаю, что если допущена ошибка, то ее надо исправлять немедленно", - сказал Полищук.
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- Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь. Города находятся в "красной" зоне карантина, где должны были остановить работу транспорта.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий потом заявил, что поезда планируют останавливать в "красной" карантинной зоне для высадки пассажиров.
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