Тихановська объяснила белорусам, как действовать 9 августа
Оно размещено на YouTube-канале супругов Тихановских Страна для жизни .
"Я прошу всех сторонников перемен завтра, 9 августа, прийти на свой избирательный участок и проголосовать за меня, Светлану Тихановскую", - заявила она.
В обращении содержатся прямые советы о том, как защитить свой выбор на собственном участке для голосования:
"9 августа в 20:00 каждый имеет право прийти на избирательный участок и ознакомиться с протоколами результатов голосования. Ждите, пока комиссия посчитает голоса и вывесит протокол с результатами. Когда вы увидите, что мы победили, празднуйте нашу победу.
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Если вы заметили нарушения - действуйте по закону.
Вызывайте милицию и требуйте провести проверку. Это ваши голоса на участке, именно на вашем участке может произойти фальсификация и именно вы можете принять меры для того, чтобы предотвратить преступление или сокрытие улик".
"Я буду делать все зависящее от меня, чтобы защитить ваши голоса", - пообещала Тихановская.
Также она в очередной раз призвала силовиков в штатском и в форме "отказаться от насилия" и при этом побудила белорусов "отстоять наше право выбора".
"Мирно, с достоинством и по закону", - подчеркнула Тихановская.
Справка
Основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь состоится завтра, 9 августа.
Во время досрочного голосования, которое всячески поощрялось властями и продолжалось с 4 июля, по официальным данным ЦИК РБ, якобы уже воспользовались своим избирательным правом более 30% избирателей .
Действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной последние 26 лет, баллотируется в шестой раз.
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Муж Светланы, общественный деятель и популярный блогер Сергей Тихановский вместе с Виктором Бабарыко, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими известными оппозиционерами сейчас находится в заключении.
Как отмечает сама Тихановская, она не является политиком, а идет на выборы, чтобы отстранить Лукашенко от власти, после чего - через полгода - пройдут новые, свободные, честные выборы.
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