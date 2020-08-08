Задержанных в Беларуси журналистов выдворили в Украину
Об этом Иван Гребенюк сообщил в соцсети, передает Еспресо.TV .
По его словам, журналистов привезли в аэропорт Минск для депортации "под бдительным сопровождением".
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Из Минска в Украину их отправили первым имеющимся рейсом - в Одессу.
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Следует отметить, что журналистам запретили въезд в Беларусь в течение ближайших 10 лет.
Справка
"Настоящее время" является круглосуточным русскоязычным информационным телеканалом, освещающим жизнь стран постсоветского лагеря.
Вещает из Праги (Чехия).
- Напомним, 7 августа в Минске были задержаны три журналиста телеканала "Настоящее время" - Ирина Ромалийська, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк.
- Журналистов задержали двое милиционеров в форме и двое в штатском. Силовики пришли за журналистами в гостиницу "Минск". После этого их доставили в Московский районного управления внутренних дел Минска.
- Задержанным инкриминировали работу в Беларуси без аккредитации со стороны государства.
- На завтра, 9 августа, в Республике Беларусь назначены президентские выборы.
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