Выборы в Беларуси: в Минске задержали трех журналистов

7 августа, 2020, 18:28

7 августа в Минске были задержаны три журналиста издания "Настоящее время" - Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк

Об этом сообщает белорусское Еврорадио.

Журналистов задержали двое милиционеров в форме и двое в штатском. Силовики пришли за журналистами в гостиницу "Минск".

Сейчас задержанные находятся в Московском районном управлении внутренних дел Минска.

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По информации "Еврорадио", задержанным инкриминируют работу в Беларуси без аккредитации государства.

Телефоны журналистов пока недоступны.

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Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк живут и работают в Праге, где находится редакция телеканала "Настоящее время". Юрий Боронюк - корреспондент из России.

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