Выборы в Беларуси: в Минске задержали трех журналистов
Об этом сообщает белорусское Еврорадио.
Журналистов задержали двое милиционеров в форме и двое в штатском. Силовики пришли за журналистами в гостиницу "Минск".
Сейчас задержанные находятся в Московском районном управлении внутренних дел Минска.
Читайте также: Выборы в Беларуси: задержали председателя штаба кандидата в президенты Черечня
По информации "Еврорадио", задержанным инкриминируют работу в Беларуси без аккредитации государства.
Телефоны журналистов пока недоступны.
Читайте также: Выборы в Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила почти 22,5%, - ЦИК
Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк живут и работают в Праге, где находится редакция телеканала "Настоящее время". Юрий Боронюк - корреспондент из России.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-