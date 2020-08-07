В Минздраве отрицают новый раздел карантинных зон, по которым Харьков поместили в "красную"

7 августа, 2020, 17:01

В Минздраве заявили, что информация о зонировании, опубликованная Центром общественного здоровья, согласно которой Харьков оказался в "красной" зоне, а Луцк и Тернополь - наоборот попали из "красной" в "оранжевую" и "зеленую" - недействительна

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно ей, в «красную» зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области. Эта зона предполагает худшую ситуацию с коронавируса.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной "зоне" и не хотели усиливать карантин, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно.

В Минздраве объяснили, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая устанавливает зонирования, начнет заседание только в 17:00 7 августа, после чего даст брифинг с официальными результатами распределения.

Новые данные, о которых написали украинские СМИ, в министерстве назвали недействительными, поскольку карта обновилась автоматически и они не утверждены.

"Данные автоматически в пятницу начали загружаться и она (система - ред.) Автоматически формирует сама по формуле эти зоны. Сейчас зеленая. Как оно там до 17 часов загрузится, будем следить", говорится в сообщении.

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