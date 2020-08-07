Кернес заявил, что в Харькове не будут останавливать транспорт из-за внесения города в "красную" карантинную зону

7 августа, 2020, 14:50

В Харькове не будут останавливать или ограничивать движение транспорта из-за внесения города в "красную" зону карантина

Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, передает пресс-служба мэрии.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение их комфортной жизни в городе", - заявил он.

В "красной" карантинной зоне с 10 августа будет находиться Харьков, Костопольский район Ривненской и Кицманский район на Буковине.