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Espreso.tvОбществоКернес заявил, что в Харькове не будут останавливать транспорт из-за внесения города в "красную" карантинную зону

Кернес заявил, что в Харькове не будут останавливать транспорт из-за внесения города в "красную" карантинную зону


фото: kp.ua
В Харькове не будут останавливать или ограничивать движение транспорта из-за внесения города в "красную" зону карантина

Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, передает пресс-служба мэрии.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение их комфортной жизни в городе", - заявил он.

  • В "красной" карантинной зоне с 10 августа будет находиться Харьков, Костопольский район Ривненской и Кицманский район на Буковине.

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