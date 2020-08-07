Харьков оказался в "красной" зоне карантина, Тернополь - в "зеленой", - ЦОС
Об этом свидетельствуют данные карты по разделу Украины на карантинные зоны.
Луцк и Тернополь, которые были в красной "зоне", оказались в "оранжевой" и "зеленой" карантинной зоне соответственно.
В "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов, кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также:
- Ривненский район,
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
- Городенковский район Ивано-Франковской области,
- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.
В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:
- Киверцевский и Маневицкий районы Волынской области,
- Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский на Житомирщине,
- Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
- Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области,
- Гощанский и Здолбуновский район Ривннской области
- Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровский район Хмельницкой области,
- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области,
- Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области,
- Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкого района Черниговской области.
Зато с "желтой" в "зеленой" зоны попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.
Вся остальная территория Украины, в частности Киев, в "зеленой" зоне.
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