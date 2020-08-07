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Espreso.tvОбществоХарьков оказался в "красной" зоне карантина, Тернополь - в "зеленой", - ЦОС

Харьков оказался в "красной" зоне карантина, Тернополь - в "зеленой", - ЦОС


фото: dialog.ua
В "красной" карантинной зоне с 10 августа будет находиться Харьков, Костопольский район Ривненской и Кицманский район на Буковине

Об этом свидетельствуют данные карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Луцк и Тернополь, которые были в красной "зоне", оказались в "оранжевой" и "зеленой" карантинной зоне соответственно.

В "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов, кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также:

  • Ривненский район,
  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
  • Городенковский район Ивано-Франковской области,
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:

  • Киверцевский и Маневицкий районы Волынской области,
  • Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский на Житомирщине,
  • Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
  • Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области,
  • Гощанский и Здолбуновский район Ривннской области
  • Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровский район Хмельницкой области,
  • Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области,
  • Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области,
  • Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкого района Черниговской области.

Зато с "желтой" в "зеленой" зоны попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

Вся остальная территория Украины, в частности Киев, в "зеленой" зоне.

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