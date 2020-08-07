Харьков оказался в "красной" зоне карантина, Тернополь - в "зеленой", - ЦОС

7 августа, 2020, 13:13

В "красной" карантинной зоне с 10 августа будет находиться Харьков, Костопольский район Ривненской и Кицманский район на Буковине

Об этом свидетельствуют данные карты по разделу Украины на карантинные зоны.

Луцк и Тернополь, которые были в красной "зоне", оказались в "оранжевой" и "зеленой" карантинной зоне соответственно.

В "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов, кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также:

Ривненский район,

Луцкий и Любашевский районы Волынской области,

Городенковский район Ивано-Франковской области,

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:

Киверцевский и Маневицкий районы Волынской области,

Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский на Житомирщине,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области,

Гощанский и Здолбуновский район Ривннской области

Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровский район Хмельницкой области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области,

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области,

Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкого района Черниговской области.

Зато с "желтой" в "зеленой" зоны попали Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

Вся остальная территория Украины, в частности Киев, в "зеленой" зоне.