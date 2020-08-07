Первая трансплантация поджелудочной в Украине: операцию провели 45-летнему львовянину

7 августа, 2020, 13:08

Ночью 7 августа в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Операцию провели во Львовской клинической больнице скорой помощи. Той же ночью провели операции по пересадке сердца и почек

Об этом "Еспресо. Запад" сообщили в пресс-службе Львовской клинической больницы скорой помощи.

Как отмечают медики, поджелудочную железу в Украине посмертно еще никогда не трансплантировали. Новый орган получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Поэтому, кроме поджелудочной, пациенту пересадили также новую почку.

Этой ночью провели еще одну операцию по трансплантации почки. Пациенткой стала 30-летняя женщина с Волыни. "До этого она три года была на гемодиализе. Донорский орган заработал прямо на операционном столе", - отметил в заметке на Facebook главный врач Коммунальной клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Также врачи пересадили 45-летнему черновчанину, который практически был при смерти, новое сердце. В пресс-службе больницы отмечают, что 3 года назад пациент получил воспаление легких, эта инфекция поразила сердце, после чего оно не могло качать кровь. Без операции человек не прожил бы и нескольких недель.

Донором для этих людей стал 38-летний житель Львовской области. Он попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. "Наши специалисты приложили все усилия, чтобы его спасти, но, к сожалению, это было невозможно. А после того, как ему констатировали смерть мозга, родные мужа - жена и мама - подписали согласие на донорство, чтобы органы их близкого человека, который умер продолжили жить в других людях. Это очень трудное решение, но мы, пациенты и их родные очень за него благодарны. Вместе с тем мы сочувствуем их утрате", - сообщил Олег Самчук.

Напомним, Львовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи вошла в пилотный проект по трансплантации органов в рамках медицинской реформы. Для пациентов это означает, что все медицинские услуги по трансплантации будет оплачивать государство.

Добавим, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время визита во Львов, Украина намерена за 2,5 лет получить трансплантационную независимость . Это позволит спасти больше жизней, поскольку операции в Украине значительно дешевле , чем за рубежом. К примеру, трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 миллионов гривень, в Украине сумма достигает лишь чуть больше 600 тысяч.