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Espreso.tvОбществоВо Львове пациентам будут пересаживать органы бесплатно

Во Львове пациентам будут пересаживать органы бесплатно


фото: Facebook Олега Самчука
Львовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи вошла в пилотный проект по трансплантации органов в рамках медицинской реформы

Для пациентов это означает, что все медицинские услуги по трансплантации будет оплачивать государство. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук, передает "Еспресо-Запад".

По словам врача, поскольку соответствующие постановления правительства уже опубликованы, больница заключает договоры на все виды трансплантации.

"Я считаю, что в каждом регионе должны пересаживать органы, потому что потребность в операциях по трансплантации огромная", - подчеркнул Олег Самчук.

Кроме того, отметил медик, тарифы на трасплантации органов откорректированы. Теперь они будут выглядеть так:

  • аллотрансплантация почки (от живого донора) - 323 798 грн;
  • аллотрансплантация почки (посмертно) - 397 884 грн;
  • трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" - 609 366 грн;
  • пересадка печени / части печени (посмертно) - 929 125 грн;
  • донорский этап по каждому органу - 74 086 грн.

Теперь эту сумму за пациента будет оплачивать государство. Сюда входит работа врачей, все необходимые медикаменты и тому подобное.

Врач добавляет, что все, кто нуждается в трансплантации, могут обращаться в учреждение и становиться в "лист ожидания".

В пилотный проект вошли еще 12 медучреждений, 9 из которых планируют заниматься органной трансплантацией. Больница скорой помощи готова помогать этим учреждениям. "Стратегически важно развивать трансплантацию в Украине, а не, как это было годами, отправлять людей за границу, где операции стоят в пять раз дороже", - уверен Олег Самчук.

Напомним, в мае в Клинической больнице скорой медицинской помощи открыли Центр трансплантологии. В начале июля здесь впервые провели операцию по тройной трансплантации. Здоровые донорские органы пересадили пациенту с тяжелой болезнью сердца и двум людям, у которых отсутствовали обе почки.

 

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