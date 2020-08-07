В Украине впервые пересадили поджелудочную железу

7 августа, 2020, 10:06

В Украине провели первую операцию по трансплантации поджелудочной железы

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы наших граждан не отправлять за границу", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в 2020 году в бюджете заложено миллиард гривень на трансплантацию за рубежом.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз ", - отметил министр.

Львовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи вошла в пилотный проект по трансплантации органов в рамках медицинской реформы.