В Украине впервые пересадили поджелудочную железу
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в Украине провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.
"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы наших граждан не отправлять за границу", - сообщил Степанов.
Он отметил, что в 2020 году в бюджете заложено миллиард гривень на трансплантацию за рубежом.
"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз ", - отметил министр.
- Львовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи вошла в пилотный проект по трансплантации органов в рамках медицинской реформы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-