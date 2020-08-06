Максим Степанов во Львове: Хотим, чтобы за 2,5 года Украина получила трансплантационную независимость

6 августа, 2020, 16:32

Министр здравоохранения Максим Степанов находится с рабочим визитом на Львовщине

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Сегодня, 6 августа, министр здравоохранения Максим Степанов посетил с рабочим визитом Львовщину. В частности, побывал в трех медицинских учреждениях Львова - больнице скорой медицинской помощи, областной клинической больнице и онкологическом центре. Рабочая поездка в основном касалась вопросов трансплантации, которая развивается во Львове, а также вопросам иммунизации.

"Очень важно, чтобы это направление развивалось, - отметил на брифинге Максим Степанов. - В больнице скорой медицинской помощи было проведено четыре трансплантации почек, одна - сердца. Мы хотим, чтобы через 2,5 года Украина получила трансплантационную независимость, чтобы наши граждане не ездили за границу лечиться, а все операции могли делать в нашей стране. Каждый год около пяти тысяч граждан ожидают трансплантации. Трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 миллионов гривен, в Украине сумма достигает лишь чуть более 600 тысяч ".

Кроме этого, министр посетил онкологический центр, где в течение двух лет действуют онкологические программы, в частности онкоскрининга и выявления рака на начальных стадиях.

"Онкологический центр во Львове очень мощный, - добавил министр. - Лечит около 25 тысяч больных в год, а более ста тысяч посещает его поликлиническое отделение. Мне стало интересно пообщаться о программах, которые воплощаются в онкоцентре в течение двух лет и стали успешными. Показатели за два года улучшились в два раза".