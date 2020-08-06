Взрыв в Бейруте: кипрская полиция допросила российского владельца судна с селитрой

6 августа, 2020, 21:16

Кипрская полиция допросила россиянина Игоря Гречушкина, который является владельцем судна с аммиачной селитрой, приведшего к взрывам в Бейруте

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Правоохранители допросили россиянина Игоря Гречушкина относительно груза в порту Бейрута по просьбе ливанской стороны.

"Кипрскаие власти заявили в четверг, что они нашли и разговаривали с российским бизнесменом, который владеет судном, перевезшим в 2013 году 2 750 тонн аммиачной селитры, из-за которой произошел разрушительный взрыв в Бейруте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник полиции Стелиос Папатеодору заявил, что полицейские задали вопрос Гречушкину и прислала ответы в Ливан.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошли два мощных взрыва .

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

2 750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, принадлежащего хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Число жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, выросло до 150.

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