Взрыв в Бейруте: кипрская полиция допросила российского владельца судна с селитрой
6 августа, 2020, 21:16
Кипрская полиция допросила россиянина Игоря Гречушкина, который является владельцем судна с аммиачной селитрой, приведшего к взрывам в Бейруте
Об этом сообщает Cyprus Mail.
Правоохранители допросили россиянина Игоря Гречушкина относительно груза в порту Бейрута по просьбе ливанской стороны.
"Кипрскаие власти заявили в четверг, что они нашли и разговаривали с российским бизнесменом, который владеет судном, перевезшим в 2013 году 2 750 тонн аммиачной селитры, из-за которой произошел разрушительный взрыв в Бейруте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальник полиции Стелиос Папатеодору заявил, что полицейские задали вопрос Гречушкину и прислала ответы в Ливан.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошли два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- 2 750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, принадлежащего хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
- Число жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, выросло до 150.
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