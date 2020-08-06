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Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: кипрская полиция допросила российского владельца судна с селитрой

Взрыв в Бейруте: кипрская полиция допросила российского владельца судна с селитрой


фото: Reuters
Кипрская полиция допросила россиянина Игоря Гречушкина, который является владельцем судна с аммиачной селитрой, приведшего к взрывам в Бейруте

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Правоохранители допросили россиянина Игоря Гречушкина относительно груза в порту Бейрута по просьбе ливанской стороны.

"Кипрскаие власти заявили в четверг, что они нашли и разговаривали с российским бизнесменом, который владеет судном, перевезшим в 2013 году 2 750 тонн аммиачной селитры, из-за которой произошел разрушительный взрыв в Бейруте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник полиции Стелиос Папатеодору заявил, что полицейские задали вопрос Гречушкину и прислала ответы в Ливан.

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