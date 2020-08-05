Груз селитры, который взорвался в Бейруте, конфисковали у россиянина в 2014 году

5 августа, 2020, 13:16

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, который принадлежал хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину

Об этом сообщает LBCI.

"Высший совет обороны Ливана объявила на своем заседании, что 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры), которые взорвались в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году с судна под названием Rhosus", говорится в сообщении.

Rhosus принадлежит предпринимателю Игорю Гречушкин из Хабаровска. Сейчас россиянин живет на Кипре.

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В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, мало доставить опасный груз из грузинского Батуми в Мозамбик, но за технических проблем зашло в порт Бейрута. Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море из-за его ненадлежащее техническое состояние.

Большую часть экипажа Rhosus отпустили, но на борту оставили четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год, ведь Гречушкин фактически покинул судно, груз и моряков на произвол судьбы. После задержания Rhosus он объявил себя банкротом.

Ливанские власти оставила 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад порта Бейрута, а моряки покинули Ливан. Известно, что в составе экипажа судна были украинцы.

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