В Минске тысячи людей, несмотря на отмену митинга пришли на встречу с Тихановской
Об этом сообщает Радио Свобода.
Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который должен был состояться в расположенном неподалеку парке Дружбы. Решение отменить митинг было принято штабом из-за того, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвященный Дню железнодорожных войск.
В Киевском сквере власть проводила День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, которые объединились в один оппозиционный штаб, пришли в сквер. На фото и видео из сквера видно, что собрались сотни, возможно, тысячи людей.
Очевидцы пишут, что люди, которые отвечали за программу официального мероприятия, включили в сквере песню "Перемен" российского автора Виктора Цоя, которую собравшиеся встретили одобрительными возгласами.
Присутствующие в сквере двинулись шествием по улицам Минска, о задержаниях не сообщается.
Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.
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- Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.
- Впоследствии, Мороз отпустили после задержания.
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