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Espreso.tvОбщество"Провели разъяснительную беседу": в Беларуси отпустили голову штаба кандидата в президенты Тихановськой

"Провели разъяснительную беседу": в Беларуси отпустили голову штаба кандидата в президенты Тихановськой


фото: rfe
Начальницу избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськой Марию Мороз отпустили после задержания

Об этом заявили в штабе, передает Интерфакс-Запад .

Мороз отпустили около 12:45.

"С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе.

  • Около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановськой.

 

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