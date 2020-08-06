"Провели разъяснительную беседу": в Беларуси отпустили голову штаба кандидата в президенты Тихановськой
6 августа, 2020, 13:49
Начальницу избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськой Марию Мороз отпустили после задержания
Об этом заявили в штабе, передает Интерфакс-Запад .
Мороз отпустили около 12:45.
"С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе.
- Около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановськой.
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