"Провели разъяснительную беседу": в Беларуси отпустили голову штаба кандидата в президенты Тихановськой

6 августа, 2020, 13:49

Начальницу избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськой Марию Мороз отпустили после задержания

Об этом заявили в штабе, передает Интерфакс-Запад .

Мороз отпустили около 12:45.

"С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе.