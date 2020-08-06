Команда кандидата в президенты Беларуси Тихановской заявила, что им не дают провести агитационные митинги

6 августа, 2020, 17:15

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не будет проводить агитационный митинг в парке Дружбы народов в Минске в четверг вечером из-за сообщения о проведении праздника железнодорожных войск

Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает TUT.BY.

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло сообщение о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, это абсолютно незаконные действия властей и они обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, ЦИК и Мингорисполкоме, но не будут провоцировать людей.

"Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планирует в 19:00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере", - сообщила прессекретар.

Напомним, около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Впоследствии, начальника избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания.

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