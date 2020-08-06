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Espreso.tvОбществоВыборы в Беларуси: задержали председателя штаба оппозиционерки Тихановськой

Выборы в Беларуси: задержали председателя штаба оппозиционерки Тихановськой


фото: rfe
Около 11 часов 6 августа неизвестные люди задержали Марию Мороз, руководителя аппарата кандидата в президенты Светланы Тихановськой

Об этом " Радыё Свабода " сообщила пресс-секретарь штаба Тихановськои Анна Красулин.

Отмечается, что Марию Мороз задержали на выходе из посольства Литвы, куда она собиралась подать заявление на получение визы.

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Люди, которые ее задержали, представили себя полицейскими, но причина ее задержания и текущее местонахождение Марии Мороз неизвестны.

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