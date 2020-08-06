Ломаченко удивил реакцией на унизительные высказывания Лопеса

6 августа, 2020, 15:46

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что постоянные оскорбления в его адрес со стороны американца Теофимо Лопеса помогают продвигать их поединок

Об этом Ломаченко рассказал на своем канале в YouTube.

По его словам, Лопес своими оскорбительными заявлениями делает работу за двоих и успешно подогревает интерес к поединку.

"Теофимо молодец. Мне это очень нравится. Он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, заявлять, дразнить его, унижать. Он сам все делает, он раскручивает бой. У них с папой это хорошо получается. Поэтому спасибо, ребята. Сейчас это уже не задевает. Полтора-два года назад, если мне не изменяет память, он уже начал этим заниматься. Тогда это возмущало. Сейчас уже нет", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

6 августа Лопес заявил, что его бой с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе не будет отменен.

В свою очередь, Василий Ломаченко согласился на уменьшение гонорара , чтобы состоялся бой против Теофимо Лопеса.

Кроме этого, Василий Ломаченко заверил, что бой против Теофимо Лопеса не будет отменен.

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