Ломаченко пошел на радикальный шаг ради спасения боя с Лопесом
Об этом сообщает Yahoo! Sports .
По словам промоутера украинца Боба Арума, Василий Ломаченко согласился на уменьшение гонорара, для того, чтобы его бой с Теофимо Лопесом, который недоволен финансовыми условиями, состоялся.
"Контракт, который мы предложили Лопесу вдвое превышает его самый большой гонорар, который он получал, и он говорит все эти сумасшедшие вещи. Они говорили о $ 3 млн. Но это безумие. В Ломаченко есть контракт, и он уже помог нам. Он согласен боксировать за меньшие деньги, чем прописаны в контракте, так как относится к ситуации с пониманием. я в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Если они откажутся подписывать контракт, то я ничего не смогу сделать. Следующий ", - сказал Арум.
Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 4 августа Лопес заявил, что не подписал контракт на бой с Ломаченко, потому что его не устраивают предложенные финансовые условия .
- 5 августа промоутер Боб Арум заявил, что в случае отказа Теофимо Лопеса драться с Василием Ломаченко, будет искать украинцу другого соперника .
- Теофимо Лопес 5 августа пригрозил отказаться от боя с Василием Ломаченко и начал искать ему замену.
- Также стало известно, что в случае отказа Теофимо Лопеса от боя с Василием Ломаченко, украинец встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо .
- 6 августа Теофимо Лопес заявил, что его бой с Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе не будет отменен .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-