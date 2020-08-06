Ломаченко пошел на радикальный шаг ради спасения боя с Лопесом

6 августа, 2020, 09:19

Украинский боксер Василий Ломаченко согласился на уменьшение гонорара, чтобы состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Yahoo! Sports .

По словам промоутера украинца Боба Арума, Василий Ломаченко согласился на уменьшение гонорара, для того, чтобы его бой с Теофимо Лопесом, который недоволен финансовыми условиями, состоялся.

"Контракт, который мы предложили Лопесу вдвое превышает его самый большой гонорар, который он получал, и он говорит все эти сумасшедшие вещи. Они говорили о $ 3 млн. Но это безумие. В Ломаченко есть контракт, и он уже помог нам. Он согласен боксировать за меньшие деньги, чем прописаны в контракте, так как относится к ситуации с пониманием. я в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Если они откажутся подписывать контракт, то я ничего не смогу сделать. Следующий ", - сказал Арум.

Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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