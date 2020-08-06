Ломаченко сделал важное заявление об отмене боя с Лопесом

6 августа, 2020, 12:13

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, шо бой за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса не будет отменен

Об этом Ломаченко рассказал на своем канале в YouTube.

По словам боксера, о возможной отмене боя он узнал из сети, однако его менеджер Эгис Климас заверил, что поединок состоится в запланированные сроки - 3 октября.

"На самом деле, я узнаю все сначала из интернета и от СМИ, а затем вечером звоню Эгис Климас, чтобы он подтвердил мне все это. Пока - да! 3 октября - это окончательная дата", - сказал Ломаченко.

В то же время, украинец отметил, что контракт на бой он до сих пор не подписал.

"Я лично контракта не видел. Насколько я знаю, этот контракт уже есть и вроде, на этой неделе мы должны его подписать. Но устно все согласовано. Сейчас остается вопрос только о том, будет ли это обычный поединок на ESPN или платная трансляция. Я дал свое согласие, мне без разницы, как это будет выглядеть, какой контракт. Я готов на все. Какая дата? 3 октября? Мне подходит, давайте. У меня такая позиция ", - пояснил Ломаченко.

Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

6 августа Теофимо Лопес заявил, что его бой с Василием Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе не будет отменен .

В свою очередь, Василий Ломаченко согласился на уменьшение гонорара , чтобы состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb