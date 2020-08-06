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Espreso.tvОбществоFacebook удалил видео Трампа за ложь о коронавирусе

Facebook удалил видео Трампа за ложь о коронавирусе


фото: REUTERS/Leah Millis
Причиной стала публикация президента США Дональда Трампа видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19", во время выступления на телеканале Fox News

Об этом сообщили в The Guardian .

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредного дезинформации", - заявил представитель Facebook.

В то же время социальная сеть Twitter временно отключила возможность писать посты для аккаунта, который ведет избирательную кампанию Трампа. Там также было опубликовано данное видео, пишет CNN .

Как отметили в соцсети, сообщение, содержащее интервью Дональда Трампа Fox News со словами о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавирусу, нарушают наши правила.

"Владелец аккаунта должен удалить пост, если хочет и дальше писать в социальной сети", - заявили в Twitter.

Напомним, в мае 2020 возник конфликт президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter.

Конфликт возник из-за того, что 26 мая Twitter впервые в истории обозначила сообщение президента Трампа как "недостоверное".

В ответ Трамп обвинил Twitter в "подавлении свободы слова". Президент также отметил, что хотел бы закрытие соцсети, если бы юристы нашли для этого законные основания.

Глава Белого дома также подписал специальный указ , благодаря которому социальные сети будет легче привлечь к ответственности в суде.

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