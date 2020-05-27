Трамп пригрозил заблокировать соцсети в США накануне выборов

27 мая, 2020, 15:16

Американский президент Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии накануне президентских выборов в США

Об этом написал в Twitter.

Резкое заявление Трампа является продолжением вчерашнего скандала c Twitter. Несколько постов американского президента относительно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию.

Трамп заявил, что социальные медиа-платформы "максимально заглушают голоса консерваторов".

"Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это снова повторилось в худшем варианте", - написал Трамп.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can not let a more sophisticated version of that .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Трамп, вероятно, вспомнил о попытках влияния нескольких стран, в том числе и России, на выборы президента в 2016 году. Тогда иностранные спецслужбы в основном использовали Facebook.