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Espreso.tvОбществоТрамп пригрозил заблокировать соцсети в США накануне выборов

Трамп пригрозил заблокировать соцсети в США накануне выборов

Американский президент Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии накануне президентских выборов в США

Об этом написал в Twitter.

Резкое заявление Трампа является продолжением вчерашнего скандала c Twitter. Несколько постов американского президента относительно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию.

Трамп заявил, что социальные медиа-платформы "максимально заглушают голоса консерваторов".

"Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это снова повторилось в худшем варианте", - написал Трамп.

Трамп, вероятно, вспомнил о попытках влияния нескольких стран, в том числе и России, на выборы президента в 2016 году. Тогда иностранные спецслужбы в основном использовали Facebook.

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