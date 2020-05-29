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Espreso.tvОбществоТрамп подписал указ о регулировании контента соцсетей и пригрозил закрыть Twitter, "если это будет законным"

Трамп подписал указ о регулировании контента соцсетей и пригрозил закрыть Twitter, "если это будет законным"

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против социальных медиа

Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме, передает РБК-Украина.

Указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - сказал Трамп.

Он отметил, что сейчас социальные сети, замешанные в политике, теперь не будут иметь защиты от ответственности.

Трамп заявил, что проверки фактов были "редакционными решениями" Twitter и являются политической активностью.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законным, я сделаю это", - сказал Трамп.

  • Конфликт возник вследствие того, что 26 мая соцсеть Twitter впервые в истории обозначила сообщение президента Трампа как "недостоверное".
  • В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова".
  • Он также заявил, что может регулировать деятельность соцсетей или вообще закрыть их.
  • Основатель Facebook Марк Цукерберг раскритиковал платформу Twitter за обозначение сообщений президента США Дональда Трампа как возможные фейки.
  • Президент США Дональд Трамп раскритиковал свой любимый прореспубликанский телеканал Fox News за обнародование опроса, результаты которого показали падение его рейтинга и рост поддержки его конкурента на президентских выборах Джо Байдена.
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