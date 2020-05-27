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Espreso.tvОбществоTwitter обозначил посты Трампа как возможные фейки

Twitter обозначил посты Трампа как возможные фейки

Соцсеть Twitter поставила маркировки на посты президента США Дональда Трампа

Маркировка находится под твитами Трампа.

Таким образом, читателей предупреждают о возможной недостоверной информации в постах.

Трамп написал два поста о возможных фальсификациях при голосовании по почте на выборах.

"Почтовые ящики будут раскрыты, бюллетени будут поддельны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.

Он также добавил, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат".

Так, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.

Под твитами появилась кнопка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте".

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