Twitter обозначил посты Трампа как возможные фейки
27 мая, 2020, 08:15
Соцсеть Twitter поставила маркировки на посты президента США Дональда Трампа
Маркировка находится под твитами Трампа.
Таким образом, читателей предупреждают о возможной недостоверной информации в постах.
Трамп написал два поста о возможных фальсификациях при голосовании по почте на выборах.
"Почтовые ящики будут раскрыты, бюллетени будут поддельны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.
Он также добавил, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат".
Так, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.
Под твитами появилась кнопка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте".
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