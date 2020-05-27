Twitter обозначил посты Трампа как возможные фейки

27 мая, 2020, 08:15

Соцсеть Twitter поставила маркировки на посты президента США Дональда Трампа

Маркировка находится под твитами Трампа.

Таким образом, читателей предупреждают о возможной недостоверной информации в постах.

Трамп написал два поста о возможных фальсификациях при голосовании по почте на выборах.

"Почтовые ящики будут раскрыты, бюллетени будут поддельны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.

Он также добавил, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат".

Так, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.

Под твитами появилась кнопка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте".