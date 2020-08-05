Взрыв в Бейруте: Украина готова отправить спасателей в Ливан, - Шмыгаль

5 августа, 2020, 15:01

Украина обратилась в Ливан с предложением отправить в Бейрут спасателей для ликвидации последствий взрыва 4 августа

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любое время", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 4 августа в Ливане прогремели 2 взрыва, разрушившие большое количество жилых домов столицы страны города Бейрут. По оценкам местного губернатора от 250 до 300 тыс. человек потеряли жилье.

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, который принадлежал хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину

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