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Espreso.tvОбществоВзрыв в Бейруте: Украина готова отправить спасателей в Ливан, - Шмыгаль

Взрыв в Бейруте: Украина готова отправить спасателей в Ливан, - Шмыгаль


фото: reuters
Украина обратилась в Ливан с предложением отправить в Бейрут спасателей для ликвидации последствий взрыва 4 августа

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любое время", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 4 августа в Ливане прогремели 2 взрыва, разрушившие большое количество жилых домов столицы страны города Бейрут. По оценкам местного губернатора от 250 до 300 тыс. человек потеряли жилье.

2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, конфисковали с корабля Rhosus, который принадлежал хабаровскому предпринимателю Игорю Гречушкину

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