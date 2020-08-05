В Ивано-Франковске будут выдавать бэби-боксы

5 августа, 2020, 18:29

Теперь их будут получать родители льготных категорий

В Ивано-Франковске родителям льготных категорий при рождении малыша снова будут выдавать детские пакеты - набор необходимых для младенцев вещей. О возобновлении такой традиции сообщил на своей facebook-странице мэр Франковска Руслан Марцинкив.

"Когда-то мы ввели детские пакеты со всем необходимым после рождения ребенка, бэби-боксы. Еще перед тем, как это сделало государство. Можно сказать, что ту нашу инициативу подхватила вся страна. Когда начала действовать правительственная программа и пакеты поставляли централизованно от государства, на уровне города мы внедрили денежные сертификаты для поддержки родителей льготных категорий. Теперь власти изменили свое решение и решила давать средства вместо вещей. Поэтому считаю, что самое время - восстановить пакеты малыша ", - написал Марцинкив.

Пакеты для малышей будут выдавать за средства местного бюджета. Как прокомментировал Марцинкив для Общественного, пока такие пакеты смогут получить родители льготных категорий: молодые семьи, участники боевых действий.

Напомним, 29 июля правительство приняло постановление "О выплате денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родившихся в 2020 году и не получили "пакет малыша". Этим постановлением утвердил суммы денежных выплат вместо "пакета малыша" - 5000 гривень, которые можно будет потратить только на приобретение детских товаров и товаров для роженицы.

Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша".