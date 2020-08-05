SkyUp будет летать из Киева в Запорожье и Одессу до 24 октября

5 августа, 2020, 16:57

SkyUp продолжила рейсы из Киева в Запорожье и Одессу до 24 октября

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"SkyUp Airlines продолжает полетную программу по маршрутам Киев - Одесса и Киев - Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, билеты на эти рейсы можно будет приобрести с 16 сентября по 24 октября.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с 5 августа открыта продажа билетов по направлениям Киев-Запорожье частотой шесть дней в неделю (кроме субботы), Запорожье Киев - шесть дней в неделю (кроме воскресенья).

По направлению Киев-Одесса ежедневно будут осуществляться утренние рейсы, а вечерние рейсы - по пятницам. Рейс Одесса-Киев будут выполняться ежедневно утром и воскресенье вечером.

"Стоимость билетов по направлениям стартует от 520 грн", - отметили в пресс служба.

В компании также напомнили, что до 16 сентября SkyUp осуществлять рейсы Харьков - Одесса - Харьков по понедельникам, средам, четвергам и субботам; Львов - Херсон - Львов по понедельникам, четвергам и субботам; Львов - Одесса - Львов по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, SkyUp Airlines возобновила внутренние рейсы Украина с 26 июня по 15 сентября.

Впоследствии, в начале июля авиакаомпания отменила три внутренних рейса, мотивировав это коммерческими причинами.

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