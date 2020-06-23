SkyUp возобновит внутриукраинские рейсы с 26 июня

23 июня, 2020, 18:01

Авиакомпания SkyUp Airlines с 26 июня возобновляет внутренние рейсы Украина

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания SkyUp Airlines начинает постепенно восстанавливать свою полетную программу. Старт регулярных авиаперевозок авиакомпания планирует начать с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня - из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня - из Киева во Львов.

Кроме того, стартуют продажи билетов на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

- Киев-Львов (ежедневно, кроме воскресенья), Львов-Киев (ежедневно, кроме субботы)

- Киев-Одесса-Киев (ежедневно, 11 раз в неделю);

- Киев-Харьков-Киев (ежедневно, кроме воскресенья)

- Киев-Запорожье (ежедневно, кроме субботы), Запорожье-Киев (ежедневно, кроме воскресенья)

- Харьков-Львов-Харьков (вторник, пятница, воскресенье)

- Харьков-Одесса-Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота)

- Львов-Херсон-Львов (понедельник, четверг, суббота)

- Львов-Одесса-Львов (вторник, пятница, воскресенье).

Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

При этом, как отметила компания, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Напомним, авиаперевозчик SkyUp планирует возобновить выполнение международных рейсов с 1 июля.

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