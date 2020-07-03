По коммерческим причинам: SkyUp отменил три внутренние рейса

3 июля, 2020, 12:40

SkyUp отменил перелеты между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков по коммерческим причинам

Об этом пресс-служба SkyUp сообщила в Facebook.

"С 05.07.20 по коммерческим причинам мы отменяем перелеты между Львовом и Харьковом, а также из Киева во Львов и Харьков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока отменяются три внутренние рейсы Киев-Львов-Киев с 06.07 по 15.09, Киев-Харьков-Киев с 06.07 по 15.09, Харьков-Львов-Харьков с 05.07 по 15.09.

Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты на указанные выше рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически на банковскую карту в течение недели. В компании также пообещали прислать промокод на скидку 10% на следующую покупку билетов или услуг на сайте SkyUp. При этом отмечается, что дополнительно обращаться к авиакомпании с запросом не требуется.

В то же время, выполнение внутренний рейсов в пресс-службе назвали "социальным продуктом".

"Мы хотим, чтобы вы могли быстро и за доступные деньги путешествовать в своей стране. Но запуск таких рейсов для нас возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы. Ведь недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений. Однако сегодня международная программа восстанавливается только по трем направлениям: чартеры в Турцию и Египет и регулярные рейсы в Албании. Дальнейшие планы зависят от развития ситуации с распространением пандемии ", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что сейчас SkyUp работает над лоукост-моделью и может обеспечивать только определенный процент билетов по такой цене, поскольку налог, входит в состав стоимости, существенно увеличивает себестоимость рейса. При этом когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается, а, соответственно, загруженность рейса уменьшается.

Кроме этого, отметили в пресс-службе, на готовность путешествовать влияют и карантинные ограничения. Они также заставляют внедрять новые меры безопасности во время путешествий.